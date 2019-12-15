王莫昀／台北報導

油價連二降！中油宣布自明（16）日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調漲0.4元，調整後，92無鉛汽油為每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.2元。

中油表示，國際油價受石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC＋）明年第1 季擴大減產因素影響，導致國際油價上漲。本周調價指標7D3B周均價為每桶64.83美元，較前周62.72美元上漲2.11美元，新台幣兌美元匯率升值0.058元，國內油價依公式計算漲幅為2.53％。

市場人士指出，時令已逐步接近12月中至3月底的冬季用油旺季，煉油廠陸續完成產能調整，目前煉油廠產能利用率已回升至91.9％，也帶動美國原油庫存出現減少，全球海事組織(IMO)的低硫政策將於2020年1月啟動，對於含硫量較低的原油及燃油需求可望提升，沙烏地阿拉伯已調漲輕質原油售價。短期原油趨勢需留意OPEC產能會議最終細節以及實施達成率，同時仍需留意美國原油日產能增長的速度及出口量的變化。

(中時 )