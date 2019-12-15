國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平15日為黨籍立委候選人陳根德站台，吳呼籲民眾力挺國民黨，王則強調，民進黨若再國會過半，將是國家的災難，呼籲民眾集中選票，力挺陳根德。
王金平表示，陳根德出身貧苦家庭，當過建築工人、養豬、開計程車，後來做小生意。當選議員後，進而當上議長，並選上立委，陳也在立院擔任交通委員會的委員。
王金平強調，地方發展最重要的就是交通建設，現在桃園發展成這樣，陳根德功不可沒。王也說，民進黨若再國會過半，將是國家的災難，呼籲民眾集中選票，力挺陳根德。
(中時 )
國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平15日為黨籍立委候選人陳根德站台，吳呼籲民眾力挺國民黨，王則強調，民進黨若再國會過半，將是國家的災難，呼籲民眾集中選票，力挺陳根德。
王金平表示，陳根德出身貧苦家庭，當過建築工人、養豬、開計程車，後來做小生意。當選議員後，進而當上議長，並選上立委，陳也在立院擔任交通委員會的委員。
王金平強調，地方發展最重要的就是交通建設，現在桃園發展成這樣，陳根德功不可沒。王也說，民進黨若再國會過半，將是國家的災難，呼籲民眾集中選票，力挺陳根德。
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