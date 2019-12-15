國民黨立委江啟臣與前總統馬英九大進場受到支持者夾道歡迎。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（右）狠批前朝市債暴增，籲大家支持國民黨總統及立委，助攻江啟臣（左）及韓國瑜。（王文吉攝）

尋求連任的國民黨立委江啟臣15日上午舉辦東勢區競選造勢大會，前總統馬英九、台中市長盧秀燕、前市長胡志強、前總統府秘書長廖了以、「神力女超人」許淑華都到場助講；馬、江合體大進場，近2千名支持者夾道歡迎，搖旗高喊「凍蒜」，展現藍營團結勝選氣勢。

江啟臣力拚三連霸，15日上午在東勢客家文化園區舉辦造勢大會，廣場準備1500張紅椅座無虛席，人潮外溢到園區外，2000多名支持者擠爆廣場；市議員冉齡軒送上青蒜預祝高票當選，前市議員蘇慶雲力薦優秀立委三連霸，並肯定江啟臣關心農民生計。

前總統馬英九在11時到場，並與江啟臣合體大進場，熱情支持者夾道歡迎，高喊「江啟臣凍蒜」，氣氛相當熱烈。包括台中市長盧秀燕、 前市長胡志強、前總統府秘書長廖了以、市議員冉齡軒及東勢區多位里長等同台力挺。

胡志強助講時，先爆出台上有3個總統，他說，1位是馬英九總統，1個是以前想做總統、永遠沒機會的胡志強，中台灣將來會出1個總統，我們支持江啟臣好不好？台下支持者立刻回應「總統好！總統好！江啟臣凍蒜！」

盧秀燕提到，胡志強主政台中市13年，市債只有400億元及300億元存款，林前市長4年任期債務增加800億元，市債暴增為1200億元，她接任時舉債上限剩88億元，財政是六都最差。台中市民1年上繳中央稅收超過1千億元，但中央補助不到一半，我們一定力挺韓國瑜當選、強棒立委江啟臣連任，才有更多經費建設台中。

馬英九猛批蔡政府外交無能、操作陳同佳案、踐踏公投民主。「中央要換人做，換韓國瑜上台！」江啟臣表示，中央不幫忙地方，一天到晚卡東卡西卡經費，民意代表再厲害，也是狗吠火車，不要讓啟臣當一個狗吠火車的立委，所以中央要換人做，支持韓國瑜當選。

「我沒有看過這麼失格的政府！」江啟臣說，蔡政府2年丟失7個邦交國，不道歉、不說明，只有一個理由告訴你「要護主權」，原來丟失邦交國是護主權，我第一次聽到；外交部長不下台，結果我們的外交官犧牲了。「一個不尊重民意的政府，它下架公投、預算、邦交國，我們就下架它。」

國民黨立委江啟臣舉辦東勢造勢大會，東勢客家園區廣場湧入爆滿支持者，現場旗幟飄揚。（王文吉攝）

國民黨立委江啟臣舉辦東勢造勢大會，東勢客家園區廣場湧入爆滿支持者。（王文吉攝）

前總統馬英九為江啟臣助講，猛批蔡政府外交無能、操作陳同佳案及踐踏公投民主。（王文吉攝）

尋求三連霸的國民黨立委江啟臣（中）砲轟蔡政府失格，籲支持者「下架不尊重民意的政府」。（王文吉攝）

(中時 )