北京市委黨校和社會科學文獻出版社上周六（14日）共同發布《北京人口藍皮書》，指北京市的外來人口連續3年呈現負增長，而市常住人口亦有所減少。同時，人口老化情況日益嚴重，老年人口增長速度明顯快於少兒人口的增長速度。

藍皮書指出，2015年以來，北京市常住外來人口規模不斷下降，2015年為822.6萬人，2016年為807.5萬人、2017年為794.3萬人，2018年為764.6萬人，2016年、2017年和2018年較上一年分別下降1.84％、1.63％和3.74％，連續三年呈現「負增長」。

總的來說，北京市在控制人口規模、促進人口與資源環境相協調方面取得了較好的效果，能夠完成「北京市常住人口規模2020年控制在2300萬人以內」的目標。

藍皮書又指，北京市自2010年，0歲至14歲青少兒人口和65歲及以上老年人口均呈現上升趨勢，但老年人口增長的速度更快。該市去年人均預期壽命達82.2歲，相比2010平均增長2歲，相當於高收入國家水平。北京市正積極應對人口老化問題，通過公共服務政策對人口結構進行調節。

(中時 )