Bella大拇指仍戴著高以翔生前的戒指。粘耿豪攝

Bella表情哀戚。粘耿豪攝

高以翔的兩個哥哥。影視攝影組

高以翔（本名曹志翔）上個月27日錄製浙江衛視節目《追我吧》時不幸猝逝，享年35歲。家屬今（15日）於台北第一殯儀館舉辦告別式，高以翔的遺照掛在景行廳，照片中他露出溫暖和煦笑容，令親友哀痛。現場親友近300人，浙江衛視也派代表出席。

9點舉行公祭，10點半公祭結束後，分靈車出發前往二殯火化。高以翔大哥、二哥和高以翔的女友Bella一路相隨，陪同高以翔的棺木抵達火化場，Bella被發現大拇指上及小指仍戴著高以翔生前的戒指，還有尾戒，可以看得出對男友仍戀戀不忘。

Bella連日來神色憔悴，高以翔摯友日前透露，小倆口其實正準備談婚事，沒想到卻天人永隔。Bella被發現手上多了一枚戒指，推斷是高以翔生前貼身佩戴的尾戒，其中蘊藏「生死不變誓言」意涵，令人看了心疼。

高以翔與Bella低調交往3年，之前男方爸媽貼心顧慮Bella年紀尚輕，因此對外否認2人有婚約，不過高以翔好兄弟蔣珅瑋表示，高以翔離人生下一階段只差一步，未料徒留遺憾。有粉絲發現，Bella除了右手上尾戒外，這幾天拇指上多了一枚設計較陽剛的戒指，被認為應是高以翔左手佩戴的尾戒。

坊間認為戴尾戒是為了防小人，但情侶互贈佩戴則象徵執子之手與子偕老，鍾情定下「生死不變的誓約」。Bella日前身上還套了大尺寸的銀扣黑色外套，跟高以翔之前錄影時穿的是同款，粉絲不捨地說，「如此的煎熬怎麼走得出來」。

(中時 )