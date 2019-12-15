前新北市長朱立倫現身站台。(吳亮賢攝)

國民黨新北市第四選區候選人陳明義今（15日）舉辦「南新莊福營後援會」成立大會，前新北市長朱立倫、台南市議員謝龍介都現身站台，謝龍介助講時欲罷不能，足足講了近20分鐘，他更現場發出「祭品文」，「只要陳明義當選，我就回新莊炒米粉給大家吃」。

造勢大會選在雙鳳路上舉辦，現場湧入數百位民眾，高舉國旗，場面熱鬧，朱立倫致詞時指出，新北市目前蓋了16座國民運動中心，也廣設公共托育、托老中心，雖然數量皆為全國第一，但這還不夠，「需要陳明義在中央持續為新北市、新莊爭取建設，陳明義會是最棒的立法委員。」

隨後謝龍介到場時，氣氛可說嗨到最高點，民眾瘋狂搶拍，短短100公尺的路程，就走了近10分鐘，他一上台則先幽默向兩側住戶、店家道歉，「不好意思打擾到左右鄰居，大家等等一定要去店裡光顧，沒買完不能走。」

謝龍介助講時砲火全開，猛攻卡神網軍議題，破壞台灣民主制度，他更現場教唱自創「一卡皮箱」歌曲，大酸陳明文高鐵皮箱事件，獲得現場民眾大聲叫好。

謝龍介也自豪表示，全台邀請他助講的人非常多，「要邀請我還要先掛號」，今天特地北上挺陳明義，就是因為2人感情親如兄弟，他更現場發出祭品文，「只要陳明義當選，我就回新莊炒米粉給大家吃，另外再請文山伯煮虱目魚湯。」

(中時 )