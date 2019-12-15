本周事業運前三名:

1.蛇

工作:本周運勢繼續上升，為第一名。工作忙碌，經常出差猶如空中飛人，日夜加班的情況增多。完全是工作狂。

2.馬

工作:本周運勢強中再強，上升為第二名。年底人氣旺旺，業務量很大，飛機，高鐵，汽車各種交通工具的輪流使用。

3.牛

工作:本周運勢穩定，為第三名。年底到了，各種旺年會，尾牙，公司團聚的活動多，更要專心在業務進度上。

3.羊

工作:本周運勢小升，同為第三名。驛馬星動的影響，幾乎都是在外工作，咖啡廳成了你的行動辦公室。

3.狗

工作:本周運勢轉正，同為第三名。年底前忌諱換工作，千萬不要為了一時之氣，與錢過不去，並且破壞和氣。

(圖/中國時報提供)

本周財運前三名:

1.蛇

財運:本周財運旺旺來，令人羨慕的各種機緣，國際貨幣的收入，匯率的價差，讓你口袋滿滿。

2.馬

財運:年底最後一波衝刺，從業務上掙得的額外費用，總算慰藉辛苦奔波勞苦在外的你。必須好好犒賞自己一番。

3.羊

財運:本周財運不錯，但是實際收入尚未入袋，整體而言仍是正財居多。但是工作運強勁，讓你收入也相對增加。

(圖/中國時報提供)

本周愛情運前三名:

1.蛇

愛情:本周愛情心花怒放，未婚男女很有可能出現「閃戀」，一眼定情的緣分出現，會讓你小鹿亂撞，心跳加速。

1.馬

愛情:未婚女性本周愛情運勢攀上高峰，與年紀稍長的男性特有緣，很有可能展開一段心儀的戀情。

2.狗

愛情: 本週家庭運和諧。夫妻倆過了幾年二人世界，開始考慮懷孕生子的問題。畢竟年紀真不小了。

3.牛

愛情:本週家庭運不錯，平安夜聖誕節溫馨的氣氛即將到來，家庭成員都興趣高昂的團聚一起，分享喜悅。

3.豬

愛情:婚姻要經營，感情更需要呵護。每天的工作，下班，晚餐，電視儘管一樣，但這就是最平凡的幸福了。

本周健康運前三名:

(圖/中國時報提供)

1.牛

健康:健康運不錯的一周，中年男性保持體態，固定的慢跑，高爾夫球運動等，健身之餘，心情開朗。

2.蛇

健康:健康狀況不錯的一周，心情好的同時，吃喝玩樂的機會也多，本周注意體重控制是唯一考驗。

3.馬

健康:本周健康運維持水準，注意眼睛乾澀的問題，應該是長時間使用手機及電腦的原因，最好多熱敷放鬆。

3.羊

健康:健康運勢尚可，體力回復到前段時間。有空應該養成每天早晚走路三十分鐘以上的好習慣。

(圖/曼樺老師提供)

(中時 )