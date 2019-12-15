男星高以翔因錄製陸綜不幸猝逝，今（15）日在台北第一殯儀館舉辦告別式，當年和高以翔一起出書闖蕩演藝圈的好友「時尚F4」，3人也齊聚合體，藍鈞天、丁春誠、陳紹誠身穿黑西裝來見高以翔最後一面。
藍鈞天、丁春誠、陳紹誠齊聚告別式合體高以翔，這也成為四人最後一次合體。4人由於家世背景良好，在2008年合體走秀，隔年還一起出書，成為當時台北時尚圈的焦點，直到去年藍鈞天結婚，F4曾經「3缺1」合體，獨缺當時在大陸工作的高以翔，如今卻已是天人永隔。
(中時電子報)
男星高以翔因錄製陸綜不幸猝逝，今（15）日在台北第一殯儀館舉辦告別式，當年和高以翔一起出書闖蕩演藝圈的好友「時尚F4」，3人也齊聚合體，藍鈞天、丁春誠、陳紹誠身穿黑西裝來見高以翔最後一面。
藍鈞天、丁春誠、陳紹誠齊聚告別式合體高以翔，這也成為四人最後一次合體。4人由於家世背景良好，在2008年合體走秀，隔年還一起出書，成為當時台北時尚圈的焦點，直到去年藍鈞天結婚，F4曾經「3缺1」合體，獨缺當時在大陸工作的高以翔，如今卻已是天人永隔。
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