國內少子化嚴重，淡江大學蘭陽校園註冊率僅83.4％，學校決定調整因應。淡大今天表示，從110學年起，蘭陽校園4個系將陸續回歸到淡水本校，所留的40公頃土地，將作為國中、高中、長照或在職教育等用途。

教育部高教司長朱俊彰回應，110學年大學增設調整系所作業，明年3月中旬前由學校規畫報教育部，預計於8月中旬核定。教育部部目前尚未收到淡江大學申請案，如經學校報部，將依規定進行審核。

根據統計，2018年國內有5所大專院校學生數超過2.5萬人，包括台大3萬1645人、高雄科大2萬7274人、輔大2萬6176人、淡江2萬5343人及文化大學2萬5225人。

淡江是國內第4大的學校，但也抵擋不住少子化衝擊，今年學生數下降到2.4萬人，是史上最低。淡江大學淡水校本部今年註冊率是96％，但位在宜蘭縣礁溪鄉林美山上的蘭陽校園則是連3年下降，今年註冊率僅83.4％，因此最近學校校務會議決定，將蘭陽校園的4個系遷回淡水校區，以提升註冊率。

淡大秘書長劉艾華說，蘭陽校園現在有4個系，包括資訊創新與科技系、國際觀光管理系、英美語言與文化系及全球政治經濟系，共有1000多個學生。學校預計110學年這4個系的新生就在淡水校區就讀，其他各年級暫時不動；111學年時，這4個系的學生全部遷回淡水校區。

劉艾華表示，蘭陽校園從2005年開始招生，具全英語授課、大三學生全部至國外姊妹校交換及所有學生均住校等三大特色，這麼國際化的教學，在國內是唯一，也相當成功，但因地理位置比較偏遠，所以註冊率不及淡水校區，學校決定調整。

在10幾、20年前，淡大曾經是兩岸學生數最多的大學，近年受少子化影響，學生數則下降。劉艾華說，因應外在情勢變化，系所調整每年都在進行，110年除了將蘭陽校園的4個系回歸淡水校本部外，也會增設人工智慧學系和教育與未來設計系等兩個系。

劉艾華指出，淡江大學淡水校區的土地有20公頃，蘭陽校區卻有40公頃，非常大。110學年起蘭陽校區4個系陸續回歸到淡水校區，蘭陽校園並不會閒置，可能規畫成國中、高中、長照或在職教育等用途。

(中時 )