支持韓國瑜的民眾到大寮區全國村里長挺韓大會，為韓國瑜加油打氣，認為高雄人不需要道歉。（柯宗緯攝）

國民黨總統候選人韓國瑜15日上午回防高雄，他到大寮區出席全國村里長挺韓大會，韓繼8月開支票「里長該領薪」，今天再拋出未來有兩條路可以執行，第一是專職里長，第二是兼職里長，否則村里的規模大小不同，但業務費同樣都領4萬5000元，對全國7760位村里長來說不盡公平。

韓國瑜表示，天上最大的神是玉皇大帝，社會最大的官是總統，最小的官是村里長，「長」字像市長、里長、部長這類有「長」字帶有行政權，立法委員、議員則是「員」就是為監督職責。不管是哪個職位，都只有1個目標，就是讓人民過好日子，這是不變的。

韓國瑜說，村里長的待遇很不公平，一些里長被弄到沒辦法，時常弄自己的家，或請配偶幫忙，騎著摩托車到處跑，不管是50人、500人或5000人的里，甚至5萬人的里，村里長的1個月業務費都是4.5萬元。

高雄最大的里有4.5萬人，業務費也只有4.5萬元。很多里長兼差，因為日子過不下去，或做點小生意、經營公司、甚至當記者，因為光靠業務費是過不下去的。

韓國瑜指出，未來將對全國村里長做民調，看村里長要當專職里長或兼職里長。如果是兼職里長，將視人口、路程調整業務費。他不是吹牛，如果他當上總統、黨籍國民黨立委參選人李雅靜與王齡嬌等人當上立委，將調整村里長的業務費用。

(旺報 )