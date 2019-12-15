遠東航空12日宣布停飛，13日改口稱「烏龍一場」，被民航局開罰300萬元還擬撤照。遠航於上周五下班前，已將陳述意見送至民航局，16日才會審查。據民航局統計，遠航自2011年復飛以來，近9年間就被裁罰31件。

民航局統計，自2011年4月遠航復飛至今，幾乎年年有違規事件，至今遭罰31件，光是2018年至2019年就包含：不正常取消航班、發動機故障、飛機衝出跑道、營業違規、無預警暫停售票並宣佈停航等。

2008年間，遠航因前董事長崔湧涉掏空等不法事件首度停飛，2009年遭北院裁定重整，後續由樺福集團董事長張綱維以私人名義挹注資金，2011年復飛，2015年經北院裁定重整成功，未料還不滿5年，本月11日遠航因跳票被民航局盯上，12日董事長張綱維搞消失，公司宣布停止營運，13日張綱維現身時竟稱是「誤會」、「烏龍」，還說會繼續營運，但不少旅客跟旅行社已對遠航的財務跟營運狀況失去信心。

根據民航局統計，截至昨日下午5時，遠航受理退票2萬7242筆。民航局強調，已要求遠航維護消費者權益責任，清楚揭露消費者退票資訊，並確實執行。

儘管交通部13日稱，在確認安全及財務無虞的情況下，民航局會再給遠航一次機會，但交通部長林佳龍14日表示，即使張綱維聲稱資金即將到位，林佳龍強調現在不是資金進來，就可以解決遠航長期的問題，除財務問題，其他如飛安及內部財務風險，都是很大的變數，「整個公司都出狀況」遠航自停飛以來，到現在還看不出公司拿出解決問題的誠意。民航局16日將審查遠航提出的意見陳述書。

(中時 )