味全龍剛回歸中職，便找來重量級前大聯盟球星川崎宗則，不過雙方合約年底到期，尚未簽下一紙合約，川崎曾表態若味全龍找他，他也會回來。而總教練葉君璋更是肯定川崎對球隊的貢獻，「川崎加入後，選手表現能更有自信，也帶來安定感。」

葉君璋提到因為味全龍是新球隊，選手平均年齡也低，他認為選手們在對抗其他隊伍時，容易缺乏自信心，「不過川崎的加入，可以補足這塊，他在場上能給年輕球員安定感。」

川崎以球員兼教練身分加入味全龍，葉君璋認為川崎以球員身分在球場上效果最好，「像他冬盟第一場就有下場，帶動全隊士氣，有他在別人就不會覺得我們沒經驗。」葉總也提到，川崎以球員身分在指導新龍將時的效果最好，與選手的距離比較近，不過若以教練角色執行的話，效果反而較差。

川崎今日賽前在休息室與龍隊隊友一一告別後，便啟程離開球場，今日賽事也不會出賽，他在離開前與葉總互相說，「明年見。」葉總表示希望明年川崎若能回來仍以球員身份加入，「他對球隊很有幫助，但他好不好有更多機會，仍希望他繼續留下來。」

(中時 )