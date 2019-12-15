82歲華僑蔡松平夫妻生平第一次參加選舉造勢大會，跟著搖旗吶喊非常期待與興奮。（周麗蘭攝）

蔡松平夫妻捐贈7萬美元給母校石榴國小，去年首次回母校與小學弟妹們見面的報導。（周麗蘭攝）

國民黨總統候選人韓國瑜昨（14日）回雲林參加造勢活動，一對專程從美國飛回雲林的一對80歲夫妻在會場等候他，韓在大進場時特地停下腳步致謝並合影。老先生蔡松平是斗六市石榴國小校友，前年匯款7萬美元捐給母校，校長蔡正龍非常感動，特地到廟裡點光明燈祝福夫妻倆長命百歲。

旅美56年的蔡松平是斗六石榴國小第二屆畢業生，2017年匯款7萬美元捐贈母校，去年返鄉掃墓，校長蔡正龍帶他參訪以他捐款完成的視聽教室，並送他一本學校為他繪製的繪本。本報去年四月十日曾報導。

蔡松平童年貧困，7歲時父親過世，不識字的母親獨力扶養5個子女，蔡松平很會讀書但數學較差，前石榴國小校長把他叫他家裡惡補，讓他考上斗六初中，後來又考上台北工專機械科。

蔡畢業後工作把薪水分成兩分，一分寄給媽媽，一分儲蓄作為留學經費，成功申請到美國田納西州立大學，攻讀碩士時半工半讀，在費城一家工程顧問公司服務30多年，也兼營餐廳、旅館、房地產、股票。

他曾受華盛頓新聞報導，該報導以泰戈爾的詩形容他「小小的青草，你的步子是小的，但你占有了你踏過的土地」。

蔡松平2017年過80歲生日致電給母校說要捐款7萬美元，校長蔡正龍嚇一跳，立即著手規畫設置英聽教室、弱勢助學、發展學校特色、成立績優獎學金四個用途，視廳教室去年完工。蔡校長特地到廟裡點光明燈，祝福他長命百歲。

蔡松平去年首度回到母校，對小學弟妹們分享四個人生經驗：心胸開闊量大福大、行行出狀元、努力奮發要感恩。

蔡松平夫妻4天前特地飛回雲林，等待明年1月11日投總統票，14日在姪女陪同下到縣立體育館參加挺韓造勢大會，心願是和韓國瑜照相，夫妻倆等了3小時，韓國瑜得知特地停下腳步，圓滿夫妻倆合影的心願。

(中時 )