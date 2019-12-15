千名薩克斯風手排成2020台灣燈會意象。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

「2020台灣燈會在台中」主展區於明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，副展區今年12月21日於文心森林公園提前點燈。巿府文化局今(15)日特別在麗寶樂園舉辦「千人薩克斯風」活動，來自全台的1,068名薩克斯風樂手大會師，一齊演奏《快樂的出帆》、《Top of the World》、《月亮代表我的心》等經典名曲，並排成2020台灣燈會意象，邀請大家一起到台中賞燈。

副市長楊瓊瓔出席並代表市府捐贈6支薩克斯風給台中市立啟明學校，支持學生熱愛音樂，她表示，這次千人薩克斯風十分難得，從北、中、南部聚集千名薩克斯風樂手，一齊演奏多首經典中英名曲；感謝一早便遠從各地前來的演出者，大家的熱情參與使活動圓滿達成，燈會即將展開，歡迎民眾白天到台中玩，晚上逛燈會。

文化局表示，「2019千人薩克斯風」日前開放全台民眾自由上網報名參加，短時間內便吸引千名樂手報名，活動邀請國立台灣交響樂團長劉玄詠擔任指揮，由台中市立啟明學校、飛行者樂團及國立台灣交響樂團青年團銅管五重奏領奏，來自各地樂手用動人音樂迎接2020台灣燈會在台中，希望讓世界聽見台中，看見台灣。

「2019千人薩克斯風」包括副市長楊瓊瓔、文化局長張大春、市議員陳本添、工商發展投資策進會總幹事高禩翔、后里區長賴同一、外埔區長葉聯慶、麗寶樂園園長暨副總王永豪、福容大飯店麗寶店副總袁湘杰、台中市立啟明學校校長廖連喜及地方多位里長皆到場支持；立委洪慈庸也派代表到場關心。

(中時 )