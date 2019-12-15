高以翔的兩個哥哥。影視攝影組

花海圍繞。影視攝影組

高以翔女友Bella。影視攝影組

高以翔（本名曹志翔）上個月27日錄製浙江衛視節目《追我吧》時不幸猝逝，享年35歲。家屬今（15日）於台北第一殯儀館舉辦告別式，高以翔的遺照擺放在景行廳，照片中他露出溫暖笑容，告別式現場親友近300人，今天的天氣和煦，微風徐徐，雖適合飛翔，卻是個令親友悲傷的日子。

9點舉行公祭，10點半公祭結束後，分靈車出發前往二殯火化。高以翔大哥、二哥和高以翔的女友Bella一路相隨，陪同高以翔的棺木抵達火化場，Bella被發現大拇指及小指仍戴著尾戒，看得出對男友戀戀不忘的情感。一殯現場至少有20萬隻粉絲送的紙鶴，今天會送到金寶山，火化現場也有幾位高以翔的粉絲，表示他們是以醫美團名義來台，送偶像最後一程。

中國人都喜歡說，喝了孟婆湯，便什麼都忘掉了，包括所有煩惱痛苦、所有牽掛不捨、所有愛恨情仇。網路上非常多的粉絲哀悼高以翔，今天告別式之前，有大陸粉絲曾在微博上留言，寫下一段感人話語。

粉絲寫到，這世界上如果真的有孟婆湯，他們想告訴孟婆，可不可以請孟婆在給高以翔的湯裡多加點糖，「因為他這輩子實在太苦了」。今天公祭結束後，親友收到的不是以毛巾作為回禮，而是高以翔生前最喜歡吃的小熊軟糖，兩者似不謀而合。

(中時 )