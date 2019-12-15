竹南鎮公所舉辦108年歲末弱勢家庭寒冬送暖活動，視障團體提供免費按摩。〔謝明俊攝〕

竹南鎮公所舉辦108年歲末弱勢家庭寒冬送暖活動，中興商工時科師生提供義剪，苗栗縣長徐耀昌大力喊讚。〔謝明俊攝〕

竹南鎮公所舉辦108年歲末弱勢家庭寒冬送暖活動，君毅中學校長林慶旺與餐飲科同學帶著300條愛心吐司送給弱勢朋友。〔謝明俊攝〕

竹南鎮公所舉辦108年歲末弱勢家庭寒冬送暖活動，現場提供免費春聯。〔謝明俊攝〕

歲末將近，苗栗縣竹南鎮公所為了關懷弱勢家庭，15日上午特別在竹南鎮中興商工舉辦寒冬送暖活動，發動鎮內多個企業廠商及宗教團體、學校，一起募集善款84萬多元以及日常生活用品等物資，贈送給各弱勢家庭，現場並安排義剪、免費按摩、春聯、美食及歌舞表演等，給弱勢朋友觀賞享用。苗栗縣長徐耀昌到場致詞時表示，對企業廠商的善心義舉表示敬佩感激，希望能拋磚引玉，關照更多弱勢家庭及族群。

108年即將結束，竹南鎮長方進興為了關懷鎮內弱勢家庭，特別向鎮內企業廠商、宗教團體及學校，發動募集善款及物資，幫弱勢家庭過個好年。今年，總共募獲各界善款共84萬元，以及各種日常生活用品物資，15日上午，竹南鎮公所特別商借中興商工的活動中心，招待鎮內各弱勢家庭、身心障礙人士一同前來歡聚，除了贈送物資及禮卷以外，還安排精采歌舞表演。

此外，君毅中學校長林慶旺還親自帶著餐飲科學生，準備了300條學生自製手工吐司送給弱勢家庭，林慶旺說，每年君毅中學都會參加這項慈善活動，同學們是利用周6休假趕工製作出這些手工吐司，學生們都很樂意以一己之力來帶給弱勢族群關懷溫暖。而中興商工除了出借場地舉辦活動以外，時尚科師生還犧牲休假，在現場免費幫弱勢成員們義剪，吸引許多弱勢成員。有一群視礙朋友也到場提供免費按摩，讓弱勢朋友能舒鬆一下身體。

(中時 )