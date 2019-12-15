蔡英文與YouTuber波特王合作拍影片。（圖／翻攝波特王 Potter King臉書影片）

2020選舉剩下不到一個月，各黨部也加足馬力，要把握選戰最後時刻。總統蔡英文力拼連任，與YouTuber合作的最新影片中，蔡英文被波特王狂撩，竟讓她驚慌失措，直呼「大膽！」

影片中，蔡英文表示，高雄的生活環境是好的，只要把產業做起來，相信很多人會來，「高雄人嘛，你不跟海在一起，你跟什麼在一起呢？」波特王冷不防的接話「跟妳在一起」，讓蔡英文措手不及露出尷尬笑容，拍桌回說「居然敢跟總統講這種話！」

在介紹公司的過程中，蔡英文詢問員工是哪裡人，波特王又撩了一次「我是妳的人」，讓蔡英文受不了說「又來了，老是突襲我」。之後介紹午餐菜色，波特王又以「妳是我的心頭肉」出招，讓蔡英文忍不住表示「這個傢伙好大膽啊！」

來到編劇部，波特王也即興發揮，問「妳知道現在很多人都喜歡妳，有些甚至會把妳當成偶像，但是我沒有把妳當偶像，我把你當成我的結婚對象」，讓蔡英文指著他說「真的是沒大沒小耶」，一旁的同事也笑說「維安人員要準備把他架走了」。

接著波特王又以「我想把妳寵壞」、「看妳也看不膩」、「腦袋都裝妳」狂撩，讓蔡英文完全無力招架。蔡英文也在臉書提到，一直認為高雄很好生活，也能激發創意的地方，而這群有活力的年輕人就是最好證明，最後不忘說「他們有創意到我被波特王（Potter King）連續突襲！不過沒關係，網路梗，我懂」。

(中時電子報)