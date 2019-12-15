2019新北歡樂耶誕城最受矚目的「巨星耶誕演唱會」，昨（14）日強勢登場！演唱會主持人是金鐘得主黃子佼搭配巴鈺，兩人第一次合作，特地以耶誕節造型登台。巴鈺一開始就搞笑說：「很難得可以跟佼哥穿情侶裝，我一直都很希望可以談些婚外的戀愛。」讓黃子佼大聲回：「母湯啊！」最會演戲的歌壇小天后－曾沛慈，自得到金鐘獎最佳女配角獎後，也將首次對外的公開演出獻給「巨星耶誕演唱會」。

黃子佼和巴鈺第一次合作，特地以耶誕節造型登台。（TVBS提供）

金曲歌王蕭敬騰擔任昨晚壓軸演出，他攜手大陣仗編制，一連演唱《讓我為你唱情歌》、《只能想念你》、《阿飛的小蝴蝶》、《寂寞還是你》、《皮囊》、《王妃》六首歌曲。其中《寂寞還是你》是蕭敬騰早期創作，他表示很喜歡所以想多唱幾次，接著解釋：「因為這首歌沒有正式版本，在第一張專輯是DEMO，所以只有only piano，今晚想讓大家多聽一個有BAND的感覺！」

曾沛慈首次對外的公開演出獻給「巨星耶誕演唱會」。（TVBS提供）

金曲歌王蕭敬騰擔任昨晚壓軸演出。（TVBS提供）

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