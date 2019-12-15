太空人要從作弊風暴脫身的難度看來更大了，大聯盟約談過60人，太空人球團裡已經有人坦承他們在2017年使用中外野的攝影機偷拍對手暗號，然後傳遞到休息區進行解碼。只是否認太空人有額外設置作弊專用的攝影機，換言之「有偷拍，但沒那麼大費周章」。

美媒SNY報導，一位證人告訴大聯盟說「很多球隊都這樣吧。」他們使用現成的攝影鏡頭，休息區負責傳遞暗號的螢幕是因為原本的螢幕距離休息室太遠才多擺一個。太空人總教練與球員不清楚畫面的訊號來源，也不知道有違規。

球賽現場的攝影機擺放需要經過大聯盟和轉播單位許可，太空人球團居然有人以為使用合法授權的攝影機就不算違規。然而大聯盟規定只要使用任何攝影機(以及電子器材)拍攝暗號都視同作弊。

SNY上月還報導一則有趣的小事，洋基三壘指導員曾經對太空人三壘手布瑞格曼(Alex Bregman)說：「告訴你們的打擊教練，我他X的要狠狠揍他一頓！」當時太空人打擊教練遠遠朝著洋基總教練比中指，因為洋基向主審舉報太空人休息室傳出(疑似作弊)的口哨聲。

(中時電子報)