(13:45更新，補充最後賽果)2019年ITTF國際桌總年終賽今天的男雙決賽，世界排名第6的台灣組合林昀儒/廖振珽力拚世界排名第3的大陸許昕/樊振東，以7比11、6比11、13比11、3比11屈居銀牌，不過已經創下中華桌球隊在年終賽男雙最佳成績。

首局林昀儒/廖振珽在3比0領先下被對手超車，7比11先掉一局，第2局林廖配曾6比5超前，可惜被許昕/樊振東以6比0攻勢「釘板」，6比11再失一局。

第3局林昀儒/廖振珽一度3比6落後，但努力縮小差距，中段一度連搶3分取得8比7超前，也曾10比9出現局末點，不過男單現任世界球王許昕和前世界球王樊振東實力雄厚，把這一局逼進「丟士」，林廖配這次挺過難關，再一次連下3分、於第2個局點追回一局。

可惜林昀儒/廖振珽未能延續第3局收下的氣勢，第4局一開始就被許昕/樊振東打出7比0攻勢，最終3比11結束這場立是33分鐘的對決。

林昀儒才在今年年終賽混雙和前輩鄭怡靜攜手幫中華桌球隊拿到2020東京奧運參賽資格，並收下中華桌球隊在年終總決賽第1面混雙銅牌，男雙和搭檔廖振珽成為繼2008年莊智淵/吳志祺、2013年江宏傑/黃聖盛之後，第3對在ITTF年終賽挺進到男雙決賽的寶島組合，而2017年中華隊曾由陳建安/莊智淵拿到一面年終賽男雙銅牌，因此今年林昀儒/廖振珽已經創下中華隊男雙在年終賽最佳名次。

(中時 )