反滲透法年底通過？侯友宜：哈哈哈 13:392019/12/15 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 保護國家與國家安全有很多方式，反滲透法有沒有是否能捍衛國家有很多解讀皆予尊重，可以多思考。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統昨允諾年底前要通過反滲透法，新北市長侯友宜15日被問到此事時，先「哈哈哈」後表示，保護國家與國家安全有很多方式，反滲透法有沒有是否能捍衛國家有很多解讀皆予尊重，可以多思考。 侯友宜15日出席第6屆中華盃跆拳錦標賽開幕典禮，受訪時指出，每一個人捍衛國家精神永遠都要在，立法是否站在這樣的原意可以多思考，保護我們中華民國，永遠是我們不變的責任。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #侯友宜 #反滲透 也許您會感興趣 推薦閱讀 新黨疑小英涉詐領副教授薪水 01:242019/12/11 政治要聞 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. 12:212019/12/11 政治 綠拚反滲透法三讀 反彈聲浪大 04:092019/12/12 焦點新聞 台商反惡法 國台辦批綠色恐怖 04:102019/12/12 兩岸要聞 高雄對不起台灣？韓國瑜硬起來 近千字文狂轟民進黨 23:592019/12/12 政治 綠廣告高雄篇打「台灣對不起」 韓辦轟：敗選未反省反羞辱選民 11:412019/12/13 政治 管媽說高雄人對不起台灣 韓發言人打臉 12:592019/12/13 政治 韓粉們準備好逆轉！九成網友認為韓國瑜會贏得選戰 15:282019/12/13 政治 韓國瑜彰化造勢湧入上萬支持者擠爆會場 疾呼要加入國際組織 17:402019/12/14 政治 剷除民進黨國會多數暴力 04:102019/12/15 時論廣場 政治熱門新聞 論文門彭文正驚爆蔡恐出3招 最後一招大家最怕 - 政治 高雄變了？韓粉現場直擊這一幕：很羨慕！ - 政治 不空拍韓造勢了？挺韓Youtuber曝原因讓人鼻酸... - 政治 韓為何放棄凱道造勢？網吃驚：原來高雄... - 政治 蔡年輕人支持度高？蔡正元揭盲點轟：弔詭又諷刺 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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