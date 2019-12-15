蔡英文總統昨允諾年底前要通過反滲透法，新北市長侯友宜15日被問到此事時，先「哈哈哈」後表示，保護國家與國家安全有很多方式，反滲透法有沒有是否能捍衛國家有很多解讀皆予尊重，可以多思考。

侯友宜15日出席第6屆中華盃跆拳錦標賽開幕典禮，受訪時指出，每一個人捍衛國家精神永遠都要在，立法是否站在這樣的原意可以多思考，保護我們中華民國，永遠是我們不變的責任。

(中時 )