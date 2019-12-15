美陸13日達成第一階段貿易協定，《紐約時報》（New York Times）分析，結果顯示大陸鷹派的強硬策略奏效，在未來的談判中更不可能妥協。

中美貿易戰打了一年半，雙方13日終於達成第一階段貿易協議。

華府與北京13日雙雙宣布達成第一階段貿易協定，美國總統川普宣布延後原訂今日開徵的1,560億美元大陸商品15%關稅稅率，此外更破天荒砍半9月1日實施的1,200億美元大陸商品關稅，從15%調降為7.5%。

白宮稱達成協議是「巨大勝利」，大陸已同意購買更多農產品，讓在貿易戰中重創的美國農民鬆一口氣。不過《紐約時報》報導，此次雙方達成初階段協議，對大陸國家主席習近平及北京鷹派人士而言才是一大勝利，尤其證明了自春天溫和派與美國談判受挫以來，鷹派堅持的「不妥協策略」確實發揮了作用，自那時起，大陸便要求美方撤銷部分已加徵關稅，作為簽訂協議中的一部分。

《紐時》指出，過去1年半的貿易戰中，北京因應的勝利方程式就是「保持強硬，讓川普政府自行談判」。今年4月，北京市場派為首的貿易談判代表和華府達成初步妥協，協議中保留了大部分美國對陸商品關稅，同時大陸也必須改善部分有利於本土企業的法律規範。不過當時大陸國家主席習近平選擇支持鷹派意見，決定取消協議內容並重啟談判，原因在於協議內容未取消現行關稅，同時涉及修改大陸法律，有侵犯主權疑慮。

10月，雙方談判代表再次達成暫時性協議，不過協議內容同樣未涵蓋取消現行關稅，北京鷹派人士再度要求取消關稅。報導引述熟悉談判進程的消息人士指出，當上周雙方磋商取得進展時，大陸官員的情緒已經逐漸從極度焦慮進化成審慎，再到上周的歡欣鼓舞，甚至不敢置信鷹派的目標已經達成。

《紐時》指出，陸美達成初階段貿易協定顯示明年北京更有可能抗拒任何妥協，華府的態度從原先的抗拒、辯論再到妥協，也讓許多北京官員相信，只要市場動盪、美農業州重挫，川普就有可能放緩貿易戰威脅。

此外，此次北京鷹派大獲全勝，可以預期的是，未來溫和派的勢力將進一步被邊緣化。

報導指出，即便北京承諾擴大購買美國農產品，對政府而言也不一定代表損失，此舉將能夠增強大陸政府的實力，因為這些交易主要由國營企業進行，國營企業能藉此保有他們在商品市場中不可或缺的地位。

(中時電子報)