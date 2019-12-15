交通部長林佳龍（左三）認為遠航無預警停飛是非常不負責任的行為。（鄭寶清提供／邱立雅桃園傳真）

交通部長林佳龍15日出席國道一號楊梅休息站開工典禮時，針對遠東航空周五在下班後提交報告，外界質疑民航局周末竟不審理，林佳龍表示聽說下班後才收到報告，將會根據民航法進行裁罰也要求遠航盡速補救傷害，林佳龍更痛批遠航無預警停飛是不負責任的行為。

遠航周五下班提交陳述書，外界質疑民航局周六周日竟不審理，要到要到禮拜一才開會處理，林佳龍解釋該報告僅是陳述意見，解釋為何突然停飛，但初步收到的資料並沒有解釋清楚、也無解決問題。

林佳龍指出，遠航涉及的不只是財務的情況，更是飛安的問題，交通部將依據民航法及相關規定，除了裁罰之外，針對這次的傷害，也要求遠航在最快的時間進行補救。至於未來是否復飛或是廢止營業許可，也會依法辦理。

目前遠航停飛已成事實，林佳龍說交通部已做好春節前後的疏運計畫，他感謝其他航空公司幫忙開加班機或是放大機型，他希望遠航的負責人必須秉持公司治理，落實飛安，保障消費者權益，無預警式的停飛是很不負責任的行為，林佳龍要求遠航切實檢討改正，至於為來是否復飛，會依照程序嚴格審查。

桃機觀景台14日風光啟用，但下午3時開放民眾進場後，原本讓飛機迷期待不已的觀景台卻因機場公司跟航警局卻因為安保因素，致使民眾無法站在最前面欣賞飛機，飛機迷們任為事前規畫不佳，讓人不滿。對此林佳龍表示會請桃機公司檢討。

不過林佳龍也強調，航警單位有安全考量，專業上的判斷要予以尊重，他說桃機觀景台已是全世界最接近飛機、面積最大的觀景台，他肯定桃機公司以非常親民的態度來規畫觀景台，若所有人往前站會引起飛安上顧慮，這要重新檢討，若能開放的話配套要做好，若要調整，也要跟社會妥善說明。

另外交通部要求新北市捷運局提出三環線提報告，是否將影響通車時程？林佳龍解釋通車急不得，由於目前還在履勘，履勘委員有提出改進意見，他認為不管中央、地方或是雙北市長，要確保非常安全的情況下才能夠通車，特別是無人駕駛的捷運要求比較高，他尊重北捷局的判斷，他相信北結局會做好改進措施，所以通車時間是開放的、安全第一。

(中時 )