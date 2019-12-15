遠東航空鬧出停飛風波，董事長張綱維在記者會上「金句」連發，被外界批評態度屌兒琅噹。淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪表示，董事長玩一齣搞笑劇，即使復航，應該也不敢搭他家的，「再見，遠東航空，胖子（FAT）bye」。
遠東航空12日無預警宣布停飛，各界譁然，董事長張綱維不但神隱，還傳出寫下遺書。隔天張綱維現身記者會，態度一派輕鬆，笑稱一切是「一場烏龍」，稱停飛公告是主管擅自發布；至於手機關機無法聯絡，則說他也是平凡人，也會心情不好也會關機。
至於遺書，則是在非常沮喪的心情下寫的，所幸老天爺眷顧，遺書一傳出，立刻有三組投資人聯絡他，預計兩週內就會有資金投入。
包正豪14日早上到松山機場搭機，見到仍有許多媒體守候在遠航櫃臺。包正豪發文表示：「早上的機場挺熱鬧的，帶著攝影機的記者和SNG車，當然還有好奇如我的旅客用手機拍攝，對象都是『胖子航空』FAT。
雖然屌兒琅噹的董事長玩一齣搞笑劇，但就我自己而言，即使復航，應該也不敢搭他家的飛機了。再見，遠東航空，胖子bye。」
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