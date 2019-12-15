台南市玉井區縱火案7人命喪火窟，檢察官14日連夜相驗比對屍體身分，其中6人已確認身分，命家屬領回，剩1人因燒到焦黑，疑為死者高國禎，大體仍需作DNA詳細比對。

曾姓嫌犯14日凌晨惡意放火燒毀玉井真理家族前輩堂，屋內7人因此命喪火窟，社會輿論撻伐，家屬悲憤之虞，還需先等候檢察官開立死亡證明書，處理後事。

主任檢察官許嘉龍、檢察官黃榮加會同法醫檢驗員14日晚間一口氣相驗7具屍體，其中謝家3人謝振益、吳麗卿、謝翎筠，夫妻檔陳榮華、馬珈薰，另1人陳美研等6人身分已經確認，檢方當場開死亡證明，讓6具大體均由家屬領回家。

6具屍體中，謝家3人還是台南地院庭長謝瑞龍的親屬，謝為處理親人後事，還請假將原定公開活動取消。

7人中已有6人確認身分，剩下1人疑為高國禎，但大體已被燒到外觀焦黑，甚至無法變認性別，檢方為求慎重，會同法醫採集死者與家屬的DNA，進一步比對確認身分。

台南地檢署表示，7具屍體可確認被火燒灼至傷重窒息身亡，現場詢問家屬皆無異議，決定不解剖，將完整大體交還家屬帶回家。

(中時 )