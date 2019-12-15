新竹市「那魯灣公園廣場」綠美化工程15日完工啟用。（陳育賢攝）

新竹市香山區海山漁港附近的阿美族聚落「那魯灣公園廣場」綠美化工程15日正式完工，昨天並在阿美族頭目的祈福祝禱、行動歡唱車的進駐與當地族人載歌載舞下歡慶啟用，原本荒廢的空地已煥然一新，成為在地聚落社區居民優質的聚會生活空間。

副市長沈慧虹指出，那魯灣聚落是新竹市少見的完整的原住民聚落，為讓族人有更好的生活環境，市府此次特別投入1800萬，進行草坡廣場綠化，增加1.3公頃全新綠地、463公尺的人行步道、改善朝遭排水。

改造工程包含廣場草坡綠化、海水川溪扶手改善、公園景觀池、卵石地坪、堤防階梯、藍天橋景觀人行通道等，希望透過建設給原住民更好的生活環境與居住品質。

民政處長倪冠勛則表示，位在海山漁港堤防內的那魯灣聚落，早年因都市發展，工作機會較多且臨海，居民多從台東縣成功鎮美山部落搬遷至此定居，因此都有親屬關係，是台灣西海岸唯一靠海的阿美族部落。

早年居民遷來此地後，都自行建設具有原民風味的建築，每年都會舉辦傳統豐年祭，經歷近30年的居住，周邊環境亟待改善，所以市府積極規畫原住民文化產業園區，讓那魯灣部落重獲新面貌。

他說，在原委會支持下，市府將持續規畫興建那魯灣文化聚落，結合原住民文化、豐富的溼地生態以及海山漁港漁業資源，期望成為17公里海岸線的重要休憩節點，也成為竹竹苗原民特色新觀光亮點。

而新竹市原住民文化產業園區是建設開始的第1步，這個工程只是開端，未來會陸續有針對原住民更多相關的建設，市府有心希望給原住民更好的生活環境，共創幸福城市美好的未來。

(中時 )