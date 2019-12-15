苗栗冬季東方美人茶比賽19日上午頒獎，吸引許多鄉親前往加油打氣。〔謝明俊攝〕

苗栗冬季東方美人茶比賽頒獎，頭份市長羅雪珠到場替得獎茶農鼓勵。〔謝明俊攝〕

苗栗冬季東方美人茶比賽，由縣長徐耀昌頒獎給頭等3獎得主曾義港。〔謝明俊攝〕

黑豆是頭份特產，目前正是盛產期。〔謝明俊攝〕

苗栗縣108年冬季東方美人茶比賽，日前在頭份市農會進行評選，結果出爐，由頭份市鄧國權茶行一舉囊括了從特等到頭1、2、3獎，另銅鑼鄉曾義港及曾郁芳也拿下頭等獎佳績，15日上午，頭份市農會在頭份市興隆里的田間，舉行頒獎典 禮，由縣長徐耀昌親臨頒獎，會場並有頭份特產黑豆美食推廣，吸引許多鄉親到場品嘗，並替優良茶農加油打氣。

今年苗栗冬季東方美人茶比賽，是由頭份市農會所主辦，並在12月初舉行正式評選，共有337點參賽茶，主辦單位聘請茶改場課長林金池等3位專家，經過2天嚴密的評選過程後，選出頭份市鄧國權茶行，奪下特等獎殊榮，鄧國權茶行還另外拿下頭1到頭3等3項大獎，是本次比賽的大贏家。另外，銅鑼鄉的製茶名家曾義港及曾郁芳也拿下頭獎佳績。

15日上午，頭份市農會在頭份市興隆里的田間，舉辦頒獎典禮，包括苗栗縣長徐耀昌、頭份市羅雪珠都親自到場頒獎，現場並特別準備頭份市特產黑豆的各種產品，向大家推廣，徐耀昌特別推薦頭份的黑豆，營養豐富，尤其是早年家中有孕婦時，都會用黑豆泡酒，待孕婦生後，就以黑豆酒煮燒酒雞給產婦進補，特別有功效，歡迎大家多多食用黑豆。

(中時 )