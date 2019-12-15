南部反空汙大遊行今天下午1點從高雄前鎮捷運獅甲站出發，要求政府針對中鋼、興達電廠等空汙議題提出解決方案，上午環保署發聲明稿回應，強調興達電廠28年來投入309億元改善設備，中鋼去年已開始進行焦爐更新前置作業，將持續督促加速改善。

南部反空汙大聯盟今天提出5大訴求，包含改善中鋼煉焦製程及媒堆加蓋、台電除役興達老舊媒電廠、中油石化區建立光化監測站、工業區周邊流行病學調查及居民肺癌篩檢，以及高屏空汙總量管制不得移汙抵換固汙。

環保署表示，興達電廠自1991年起至今已投入309億元改善空汙防制設備，據去年數據指出，燃煤機組的空汙撿排量為3萬2978公噸，相較1999年的數據減少75％，4部燃煤機組中有2部要在民國112年除役，另2部將在113年轉為備用機，預估115年全數機組汰換後，空汙減排量會來到3萬8946公噸。

中鋼方面，環保署指出防塵網等防制作業已完成，燒結礦自動化封閉式建築將於108年12月完工，煤礦儲存場室內化工程也在108年7月開始進行，待整體完成後，粒狀物防制效率將達98％；此外，去年1月起已著手進行煉焦爐更新的前置作業，將持續加速執行。

環保署強調，「移污抵固污」是「高屏地區空氣污染物總量管制計畫」執行議題，至今未有任何一案使用移動污染源抵換給固定污染源的案例，且在相關法規中，規定需以1比0.3的比例來抵換，剩餘的7成污染量均將消失，不能使用，這項規定將在10年後落日不再適用。

至於加強居民肺癌篩檢的議題，環保署說，世界衛生組織（WHO）指出肺癌發生有關危險因素包括菸害、二手菸暴露、室內、外空氣污染、炒菜油煙、職業暴露、肺癌家族史等，會持續與國家衛生研究院及衛福部合作執行空污危害與健康防護之防制新策略計畫，透過跨部會合作提升環境空氣品質與促進民眾健康識能。

居民要求要在中油石化區再建一座光化測站，環保署回應，已在林園工業區鄰近小港、潮州地區設置2座測站，且該區域已設置14座光化測站進行監測，是全台光化測站設置密度最高的地區之一，將加派光化監測車駐地監測，歡迎民眾共同參與監督。

(中時 )