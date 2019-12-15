美中近日達成第一階段貿易協議文本後，中國國務院關稅稅則委員會今天中午公告，暫不加徵原定於15日起對原產於美國的部分進口商品關稅。

中國政府13日深夜宣布和美國達成第一階段貿易協議，美國貿易代表署（USTR）隨後公告，將無限期暫停實施原定15日起對1600億美元中國貨品加徵15%的關稅措施。中方同步表示，將考慮不實施原計畫於15日生效、擬對美方進口產品加徵關稅的措施。

中國國務院關稅稅則委員會今天中午公告，為落實中美雙方近日關於經貿問題的磋商結果，對原計畫於15日中午12時1分起加徵關稅的原產於美國的部分進口商品，暫不徵收10%、5%關稅；對原產於美國的汽車及零零組件繼續暫停加徵關稅。

美中貿易戰自2018年3月開打，雙方相繼對彼此加徵懲罰性關稅，影響全球經濟。分析認為，在第一階段貿易協議中，中國以增購美國農產品換取減輕關稅懲罰。但中方並未向外說明對美國農產品的具體採購規模。

(中央社)