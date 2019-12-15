5年前的這一週，華盛頓與哈瓦那同意恢復自1961年來切斷的外交關係，全世界莫不大吃一驚；但在那之後，美國與古巴關係卻越走越差，彷彿冷戰再現般如履薄冰。

美國總統川普不時在推特抨擊古巴，並以古巴的人權紀錄以及古巴支持委內瑞拉社會主義政府為由，加強制裁。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）去年帶著民眾對改革的高度期望上台，卻反過來鎮壓異議人士。

古巴外交部美國事務總幹事費南德茲．德．柯西奧（Carlos Fernandez de Cossio）告訴法新社，兩國關係處於「極低點」。

根據費南德茲．德．柯西奧，兩國「關係甚至可能更差」。他說，美國人的作為，是在更加破壞現在的外交連結，直到關係破裂為止。

美國國務院主管古巴與委內瑞拉事務的副助理國務卿菲利佩蒂（Carrie Filipetti）表示：「很難想像兩國關係會有大幅進展，除非古巴政府有實際作為，讓異見得以發聲、尊重人民權利，並停止在此區的惡意活動。」

她在書面回覆法新社詢問時表示：「卡斯楚政府會繼續因為侵害人權付出代價，而我們的制裁就是在確保那點。」

在馬蘭特（Odaydis Marante）這樣的古巴尋常老百姓眼中，美古就像是「處不好的夫妻」，「一直在找架吵」。

這和2014年12月17日美國前總統歐巴馬與古巴總統統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）簽署協定，揮別50多年的冷戰過去，邁向復交新頁時的樂觀大相逕庭；大部分分析家認為，兩國關係演變至此，川普的入主白宮是導火線。

華府智庫美洲國家對話組織（Inter-American Dialogue）主席希福特（Michael Shifter）表示，川普咄咄逼人政策背後的動機有3：一是佛羅里達，流亡那裡的古巴可能對2020年大選扮演決定性角色；二是「冷戰思維」，想報復古巴長達60年的社會主義；三是哈瓦那執意支持委內瑞拉的社會主義領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）。

希福特說，但「古巴在歐巴馬開放時錯失了機會，自己也有責任」。他說，古巴共產黨的超級保守派對他們認為太過快速的改變踩了煞車，「因為感受到威脅，立場反而更趨強硬，更封閉，也更高壓」。

(中央社)