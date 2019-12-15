民進黨去年九合一大選慘敗，內閣改組卻引來極大爭議，許多落選者都入閣，被狂諷是「敗選者聯盟」，尋求連任失敗的雲林縣前縣長李進勇，也擔任中選會主委。對此，自由作家洛杉基認為，蔡英文網羅進這些人進政府，擔任勝選者的上級中央主管，可謂一石兩鳥的高招，「蔡英文城府之深，在這件事上表現得淋漓盡致」。

洛杉基在臉書首先表示，讓這群敗軍之將，搖身一變成為一兩人之下、萬人之上的中央高官，變成勝選者的上級主管，不但可以讓這群人宣洩一肚子鳥氣，還能用這個職務來報仇。手段包括卡地方預算、卡地方人事、卡地方建設外，還能不斷地酸言酸語，讓勝選者這3、4年如芒在背。第二，蔡向這群敗將伸出溫暖的手，他們如何能不對蔡感恩戴德，粉身碎骨以報聖恩？能不宵衣旰食幫蔡英文競選連任？若連任成功，他們就能繼續折磨勝選者3、4年。

此外，洛杉基提及，這群敗選者聯盟趁機積極安排他們的親信派系，到各政府單位當官，作為未來重出江湖的助選樁腳，這樣在下次地方選舉時，便有機會扳回一城，重返榮耀。洛杉基舉陳其邁為例，他認為陳忘了新職務是行政院副院長，卻全部心力都放在高雄市，三天兩頭就往高雄跑，尤其有天災人禍時，跑得更勤快，「司馬昭之心，路人皆知」。

洛杉基也認為，這群人究竟還有多少號召力，認為當地民眾必須為他們的敗選「道歉」，在下一次選舉把票投給他們來贖罪，得看現任的藍營市長是否做得比他們的前任綠營市長幹得更好。

(中時電子報)