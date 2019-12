男星高以翔因錄製陸綜不幸猝逝,今(15)日在台北第一殯儀館舉辦告別式,當年和高以翔一起出書闖蕩演藝圈的好友「時尚F4」藍鈞天、丁春誠、陳紹誠,3人也齊聚合體,當中和高以翔最要好的藍鈞天,在社群軟體發文寫下感人話語,表示有天和高以翔會再見面,也承諾「我們都會好好的」。

藍鈞天參加完高以翔告別式後弔念好兄弟,相信有天還會再見面。(圖/翻攝自藍鈞天臉書)

藍鈞天在IG寫下:「It was a beautiful farewell!Your life was a blessing. Your memory a treasure. You are loved beyond words and missed beyond measure.我不能向你保證我以後想到你不會掉眼淚,但是我答應你我們都會好好的!I will see you on the other side, brother!」。

(中時電子報)