台灣港務公司15日下午表示，高雄市政府如果將第20工區開發計畫區，回饋比例由42％提高至52％，將使投資人成本墊高，財務效益降低，不利招商引資，台灣港務公司將再與高雄市政府協調溝通。

港務公司指出，有關高雄市政府認為，台灣港務公司不積極推動「愛情摩天輪」投資開發，將要恢復高雄港舊港區(1到21號碼頭)土地開發回饋，由目前已達成協議的42％提升至52％，港務公司重申，一直都歡迎有意在高雄港投資客運服務、觀光遊憩等開發業者，前來投資，只是，迄今未有投資業者前來接洽投資開發事宜，港務公司將再與高雄市政府協調、溝通與說明。

港務公司說，為了推動高雄港舊港區轉型開發，與高雄市政府在2019年6月簽訂「高雄多功能經貿園區第20工區開發計畫」協議書，但因推動該開發案，中央必須提供42％土地回饋予高雄市政府，故土地管理機關及主管機關須審慎評估開發內容與財務效益，以確保國有土地資源，能夠達到最有效使用，涉及開發回饋的三方協議書，正積極進行審查中。

港務公司指出，港市雙方合資成立「高雄港區土地開發公司」，是為解決該區回饋比例問題，倘高雄市政府將回饋比例由42％恢復提高至52％，土開公司將無所依附，第20工區的開發行為，將回歸由港務公司自行辦理。提高回饋比例也將使投資人成本墊高，財務效益降低，不利招商引資。

港務公司重申，「高雄多功能經貿園區第20工區開發計畫」將由「高雄港區土地開發公司」執行招商開發，土開公司已訂有分期分區招商規劃，在政府部門三方間的開發許可協議書，尚未簽訂前，國內外業者如有意在上開區域投資「愛情摩天輪」、或其他客運服務、觀光遊憩等設施，仍可先行研提具開發效益的投資計畫，向土開公司洽談合作。

港務公司說，投資計劃如經土開公司評估可行，土開公司會依程序，提送投資計畫洽商港務公司，並提出申請開發，屆時，港務公司對於投資案會給予必要協助。

港務公司表示，「高雄多功能經貿園區第20工區開發計畫」推動的重點，在於投資開發業者，應先向土開公司提送具開發效益的完整投資計畫書，並完成審查程序後，才會進入到政府部門三方間的開發許可協議書的規範範疇，港務公司重申，將再與高雄市政府協調、溝通與說明，積極協助推動高雄港客運服務與觀光遊憩產業的招商開發。

(工商 )