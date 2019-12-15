中美原訂15日起對彼此加徵新一輪關稅，隨著13日深夜雙方宣布達成首階段貿易協議共識，宣布15日暫不加徵關稅，大陸官方也於15日中午正式發文公告推遲關稅加碼。

新華社報導，大陸國務院關稅稅則委員會辦公室公布「暫不實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅措施」：為落實中美雙方近日關於經貿問題的磋商結果，根據「中華人民共和國海關法」、「中華人民共和國對外貿易法」、「中華人民共和國進出口關稅條例」等法律法規和國際法基本原則，關稅稅則委員會決定，對原計劃於12月15日12時01分起加徵關稅的原產於美國的部分進口商品，暫不徵收10％、5％關稅，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。

除上述措施外，其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行，對美加徵關稅商品排除工作繼續開展。中方希望，與美方在平等和相互尊重的基礎上，共同努力，妥善解決彼此核心關切，促進中美經貿關係穩定發展。

(工商 )