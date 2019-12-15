總統蔡英文昨特地南下推行「南方發展計畫」，希望南部別再像以往被忽略，要改掉重北輕南的觀念每天下午。

不過蔡英文總統也遭砲轟，為什麼等到韓國瑜要選總統，民進黨才終於想起了長久以來對南部鄉親的虧欠。

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(中時電子報)