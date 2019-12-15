大政治大爆掛-無色覺醒》 蔡拋大南方計畫 綠抱佛腳對得起南部人？ 14:112019/12/15 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文昨特地南下推行「南方發展計畫」，希望南部別再像以往被忽略，要改掉重北輕南的觀念每天下午。 不過蔡英文總統也遭砲轟，為什麼等到韓國瑜要選總統，民進黨才終於想起了長久以來對南部鄉親的虧欠。 14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆掛 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》網軍霸凌、搶錢造勢 藍乞丐對決綠王子？ 14:132019/12/11 政治 《大政治大爆卦─無色覺醒》庶民列車雲林開講! 倒數30天 大選烏賊戰誰是騙子？ 14:142019/12/12 政治 旺董良心話 無色覺醒就是庶民的覺醒（下） 04:092019/12/13 焦點新聞 旺董良心話 無色覺醒就是庶民的覺醒（下） 04:092019/12/13 焦點新聞 大政治大爆卦-無色覺醒》花媽留下千坑、負債、酬庸 DPP有向高雄說對不起？ 14:232019/12/13 政治 行政訴訟修法 都市計畫人民權益受保障 16:272019/12/13 社會 大政治大爆卦-無色覺醒》高雄人對不起台灣？ DPP嘴臉讓討厭民進黨捲土重來 14:202019/12/14 政治 大南方戰略 蔡允不重北輕南 04:092019/12/15 政治要聞 政治熱門新聞 論文門彭文正驚爆蔡恐出3招 最後一招大家最怕 - 政治 高雄變了？韓粉現場直擊這一幕：很羨慕！ - 政治 不空拍韓造勢了？挺韓Youtuber曝原因讓人鼻酸... - 政治 蔡年輕人支持度高？蔡正元揭盲點轟：弔詭又諷刺 - 政治 韓為何放棄凱道造勢？網吃驚：原來高雄... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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