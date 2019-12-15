苗栗縣民進黨立委候選人徐定禎成立苗栗市競選總部。〔徐定禎總部提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣民進黨立委候選人徐定禎，15日在苗栗市、卓蘭鎮成立聯合後援會，徐定禎表示，苗栗縣是台灣西部未曾政黨輪替的地方，被「博恩夜夜秀」批評苗栗國，過去國民黨執政導致縣庫拮据，建設與福利不如外縣市，呼籲「苗栗人團結一致」、「全力支持徐定禎」「換人做做看」。

民進黨立委候選人徐定禎是在15日早上，在苗栗市、卓蘭鎮成立蔡英文、徐定禎聯合後援會，邀請立法委員鍾孔炤、民進黨部主委杜文卿、總幹事徐進榮、前台灣自來水公司董事長郭俊銘、苗栗縣議員陳光軒、許櫻萍等人到場相挺。

徐定禎說苗栗醫療品質，是最多民眾反應的，苗栗民眾有急重症就往台中、新竹、台北送，過去政治人物提出的醫療政見都無疾而終。過去新竹署立醫院改制為台大醫院新竹分院，近日台大醫院新竹生醫園區分院也即將開幕，別縣市可以，他相信苗栗也可以，他主張苗栗署立醫院改為台大醫院苗栗分院，有競爭醫療品質才會進步，別人做不到的換人做做看。

(中時 )