菲律賓南部民答那峨島達納卯（Davao）西南方61公里處今（15）日發生規模6.8強震。
綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導，菲律賓南部民答那峨島今日下午2時11分再發生強震，根據美國地質調查所（USGS）的數據顯示，地震發生在納卯市西南方61公里處，地震規模達6.8，震源深度為28.2公里。美國地質調查所原本監測到的地震規模為6.9，稍後下修至6.8。
太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）指出，地震並未引發海嘯威脅。
目前當地尚未傳出傷亡災情，不過根據過往經驗，這麼大規模的地震通常會讓當地建築物受損。另根據網友上傳到推特的畫面，地震搖晃之大，導致當地一處游泳池水波動劇烈。
民答那峨島位處火環帶，地震頻繁，10月29日納卯市西南方58公里處才發生震源深度僅10公里的6.7強震，造成多人死傷、房屋受損。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。