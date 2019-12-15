菲律賓南部民答那峨島達納卯（Davao）西南方61公里處今（15）日發生規模6.8強震。

BREAKING: A magnitude 6.9 earthquake rocks Davao del Sur in Mindanao https://t.co/sDo55hwVGt pic.twitter.com/fmUgoKRgXU — CNN Philippines (@cnnphilippines) December 15, 2019

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導，菲律賓南部民答那峨島今日下午2時11分再發生強震，根據美國地質調查所（USGS）的數據顯示，地震發生在納卯市西南方61公里處，地震規模達6.8，震源深度為28.2公里。美國地質調查所原本監測到的地震規模為6.9，稍後下修至6.8。

Prelim M6.8 Earthquake Mindanao, Philippines Dec-15 06:11 UTC, updates https://t.co/w5Lc6JooTp — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) December 15, 2019

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）指出，地震並未引發海嘯威脅。

目前當地尚未傳出傷亡災情，不過根據過往經驗，這麼大規模的地震通常會讓當地建築物受損。另根據網友上傳到推特的畫面，地震搖晃之大，導致當地一處游泳池水波動劇烈。

民答那峨島位處火環帶，地震頻繁，10月29日納卯市西南方58公里處才發生震源深度僅10公里的6.7強震，造成多人死傷、房屋受損。

(中時電子報)