惡名昭彰手錶發表。（摘自YT館長成吉思汗）

網紅「館長」陳之漢經營健身房有成後改賣商品，包含服飾、乳清、蜂蜜等，都賣得嚇嚇叫。不過日前館長推出每支要價高達3萬6900元的精品手錶，遭批「是跟連千毅學習嗎」、「滿滿的台灣價值」，昨（14日）館長在臉書發文坦承：沒有錯我就是卑鄙無恥。

館長日前宣布將推出「惡名昭彰限量腕錶」，限量600支、每支3萬6900元，強調瑞士機芯SW400、台灣製造，全錶316不鏽鋼、防水100m、藍寶石防炫光鏡面。消息傳出引發網友熱議，有PTT網友發文「館長的錶有人會買單嗎」，眾多網友表示「我不會買 可能是我還不夠愛台灣吧」、「搞行銷的政治商人」、「館長很會做生意」、「愛台灣就買 懂嗎?」。

昨館長在臉書轉貼一張網路圖，上面寫著「挺小英原來是為了賣錶」、「早說嘛我們都醒了」，並反諷地寫道：「沒有錯我就是卑鄙無恥 下流帥氣的詐欺犯」。

眾多館粉立刻追捧，還把矛頭指向韓國瑜支持者：「支持韓的都這種水準 呵呵」、「庶民都可以買幾千萬房子，館長不能賣表??果然是韓粉的神邏輯」、「韓粉啦！ 不用太意外啊！」。

(中時電子報)