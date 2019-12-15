不少人以為「把牛奶當水喝」能讓小孩長高，成人能補充鈣質。但《英國醫學期刊》11月刊登的哈佛最新研究顯示，這種行為是錯的，如果一天喝超過兩杯480c.c.的牛奶，或是吃過多的乳製品，反而會提高死亡的風險。心臟血管科主任江碩儒指出，因為牛奶、乳製品裡的飽和脂肪，攝取太多會使血管慢性發炎、硬化，引發心血管疾病的機率提高。

哈佛研究指出，以一杯240c.c.的牛奶來計算，一天喝2.8杯，增加2%的死亡率；一天喝4.2杯死亡率增加到7%，其他像是鮮奶油、冰淇淋、含乳製品的手搖飲料，攝取過量也會使飽和脂肪堆積在血管中，影響代謝。

台北巿立聯合醫院陽明院區心臟血管科主任江碩儒說，並不清楚哈佛大學的研究方法，研究中指每天喝超過480c.c.牛奶恐增死亡風險，應是指牛奶中含飽和脂肪酸，過量攝取恐造成血管發炎、狹窄、硬化，進而引發心血管疾病；但之前英國也有一份研究，指牛奶中的乳清蛋白，可降低心血管疾病發生風險。

江碩儒指，牛奶含的營養很多，可提供人體必須的蛋白質、營養素，也可提升免疫力，雖然飽和脂肪酸確實不好，但只要避免大量飲用，每天攝取1.5~2份並選擇低脂乳品，喝牛奶絕對有好處。

(中時電子報)