味全龍在選秀最後一輪才選進與球隊同名的捕手魏全，當時龍隊認為用魏全當作選秀結尾是不錯的句點，不過其實對他期待不算高。經過冬盟近一個月的賽程，魏全在場上精采的表現，獲得總教練葉君璋另眼相待，大讚他「出乎意料的好。」

魏全是味全龍在選秀的最後第28輪、32指名選進，可以說是吊車尾加入職棒，葉總也坦言參加冬盟之前，魏全在陣中3名捕手中，技術算是較低的。不過魏全在冬盟進步神速，其中出賽8場有6次盜壘阻殺，阻殺率高達4成29，連葉總都讚賞。

「3個捕手中，魏全是出乎意料的好，冬盟之前在捕手中技術算是較低，不過在冬盟把缺點都修正了，現在反而看起來最穩定。」味全龍有全浩瑋、魏全、牛塏曄等3名捕手，葉總認為捕手群的擋球、接球沒問題，傳球要再加強，臨場反應需要更多經驗。稱讚魏全收到任務或想法時，能很快理解，是不錯的地方。

對於阻殺成績亮眼，魏全表示其實過去他的阻殺表現就不錯，但傳球還不夠穩定，「進來後葉總有幫忙調整傳球，修正一些小動作，增加丟球穩定性。」

在冬盟魏全認為在「配球」學到最多，每場結束後葉總都會與捕手討論，逐場檢討學習。接下來要加強打擊，賽前魏全的攻擊表現，20打數敲3支安打，打擊率1成50，還有進步空間。

(中時 )