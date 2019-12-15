賴清德幫吳秉睿、呂孫綾拉抬聲勢。（王揚傑攝）

民進黨副總統候選人賴清德金（15）日中午至新北市泰山區，出席新北市台南同鄉會，身為前台南市長的賴清德受到全場熱烈歡迎，賴清德特別與立委候選人吳秉叡、呂孫綾同台，為2人助選拉抬聲勢。

賴清德致詞時表示，他代蔡英文總統抽籤候選人號次，抽到3號，他不照傳統說「三陽開泰」，而是說「三張選票救台灣」，拜託台南鄉親第一張選票支持蔡英文、賴清德，區域立委要投給台上的吳秉叡和呂孫綾，新北市提名12位區域立委，若能全壘打，民進黨國會一定過半，第三張政黨票，也懇請大家支持民主進步黨。

(中時 )