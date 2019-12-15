陳福海今天在塔后老家成立服務處，強調這是鄉親永遠的服務處。（李金生攝）

台北市長柯文哲將應邀跨海與金大學生開講。（取自網路／李金生金門傳真）

台北市長柯文哲18日應邀跨海與金大學生開講，參選立委的前縣長陳福海將與他合體出席，2人會擦出甚麼樣的火花，對「3陳」激戰的立委選情是否帶來衝擊？引起鄉親的熱烈討論。

民眾黨主席柯文哲是在台北市政府掛名協辦單位下，應國立金門大學國際暨大陸事務學系學會之邀，在18日下午以「城市治理與金門未來」為題演講，中午即會與陳福海見面並共進午餐。

昔日縣府團隊和支持者近300人出席，給陳福海加油打氣，場面溫馨熱鬧！（李金生攝）

陳福海偕另一半許梨羡向鄉親懇託，希望鄉親再給他一次機會。（李金生攝）

陳福海表示，這次與柯P見面，他是背動的，2人當天最重要的是「好朋友」身分的午餐會，因為過去他在縣長任內，金門與台北市就有很多合作計畫，而過去他也接待過朱立倫、宋楚瑜和蔡英文，不管是哪一黨當選，只要對金門有利的事，他們都應該知道，身為一個地方政治人物，也必需與各政黨都建立良好關係才對。

針對民眾黨是否與他有接觸或想網羅他？陳福海明白答覆「基本上沒有接觸!」他表示，大家都理解他在金門，一直是站在與中央各政黨「交朋友」的立場，就如同金門醫院有葉克模，但沒有葉克模團隊，柯P是醫生，可以在這方面提供改進的建議。

陳福海並指出，柯P此行是用「市長」身分，主要是了解金大青年學生的想法，而他們都是無黨籍的地方首長，柯P從台北市政來看金門，就對他擔任縣長任內，在民進黨不支持兩岸通水，國民黨也不怎麼樣支持的情況下，平順的讓兩岸最終通水，感到相當不容易，此行希望就台北市政治理與金門地理區位優勢，透過對話與對接，從兩岸的高度看多台灣更多的問題。

陳福海今天在塔后老家成立服務處，宣布誓師再進軍國會，昔日縣府團隊和支持者近300人出席，給他加油打氣，場面溫馨熱鬧！

陳福海說，「一張選票一世情」，他這次選舉要樹立新的模式，選舉不用花很多錢，自己一路擔任鎮代表、縣議員、金湖鎮長、立法委員、縣長，都很認真在做。

他還細數自己在立委任內，解決一些鄉親的土地問題，並促成金門居民機票從8折變成7折，希望鄉親再給他一次機會，讓他到立法院繼續為鄉親打拚爭取，讓機票從7折變成6折，引來掌聲叫好。

陳福海強調，自己以無黨籍參選，不是國民黨提名、也不是宗親提名，但卻是「鄉親提名」，並說自己是金門「30年的老醫生」，對於金門大大小小的疑難雜症他都瞭若指掌，希望能當所有百姓的代言人，幫鄉親解決所有問題。

(中時 )