國民黨總統候選人韓國瑜15日下午來到高雄市鳳山區黃埔眷村，這裡是全台第1個眷村，大批眷村民眾提早到場，在韓國瑜下車處排成兩行，高舉國旗夾道歡迎。還有眷村老太太儘管行動不便，仍杵著拐杖、或搭輪椅支持，令人相當感動。
韓國瑜昔日在鳳山陸軍官校畢業，這次重回鳳山眷村，心情也格外不同。他到的眷村房子是孫立人將軍的妹妹故居，現在為以住代護的民宿。
鳳山區立委候選人李雅靜希望，韓總統上任後，能將黃埔眷村打造為全台第一個觀光示範眷村，還可以吸引影視產業進駐，帶動地方軍事觀光。
(旺報 )
國民黨總統候選人韓國瑜15日下午來到高雄市鳳山區黃埔眷村，這裡是全台第1個眷村，大批眷村民眾提早到場，在韓國瑜下車處排成兩行，高舉國旗夾道歡迎。還有眷村老太太儘管行動不便，仍杵著拐杖、或搭輪椅支持，令人相當感動。
韓國瑜昔日在鳳山陸軍官校畢業，這次重回鳳山眷村，心情也格外不同。他到的眷村房子是孫立人將軍的妹妹故居，現在為以住代護的民宿。
鳳山區立委候選人李雅靜希望，韓總統上任後，能將黃埔眷村打造為全台第一個觀光示範眷村，還可以吸引影視產業進駐，帶動地方軍事觀光。
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