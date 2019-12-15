高以翔（本名曹志翔）上月27日錄製浙江衛視《追我吧》時不幸猝逝，享年35歲，今（15日）於台北第一殯儀館舉辦告別式，高以翔的爸媽忍痛白髮人送黑髮人特別令人不捨。追思會上，高爸高媽雖然沒有公開說話，但在播放影片及錄音時，出現一段高媽媽對兒子說的話，讓在場親友一聽全哭成淚海。

高以翔爸媽早上抵達第一殯儀館。（影視攝影組攝）

參加高以翔追思會的友人們表示，除了朋友們拍攝剪輯的追思影片，不斷讓眾人淚崩，還有一段是媽媽用英文錄的音，內容大概是媽媽告訴高以翔，媽媽很愛他，大家都很愛他，要他放心高飛，言語中充滿媽媽對孩子的愛與溫暖，讓已經哭了一輪又一輪的親友們再次心痛不捨大爆淚。

高以翔的爸媽今天一早7點不到就抵達告別式現場，追思會及公祭時，兩老坐在第一排，高以翔的女友Bella則坐在他們身邊。公祭時，高爸更是強忍腳痛，每一組公祭單位結束，他都起身回禮目送，當媒體記者代表上香致意後，高爸也彎腰鞠躬感謝。工作人員心疼表示，大家都擔心高爸的膝蓋痛，但他老人家就這麼有禮到讓人不捨。

高以翔的靈車10點45分左右離開第一殯儀館送往二殯火化，親友隨後陸續搭兩台小巴士準備前往金寶山，為兒子後事瞻前顧後的高爸高媽則壓到最後，守候到最後一刻，見他終於「放心高飛」了，約11點10左右才上車離開一殯。

高以翔爸媽在工作人員以大黑傘遮掩下離開告別式現場。（林淑娟攝）

(中時 )