位在民雄鄉大崎村占地約900坪、3層樓的二期家園終於完工。（張毓翎攝）

若竹兒教育基金會董事長賴嬿伃（左四）非常感謝每位捐款的善心人士。（張毓翎攝）

若竹兒教育基金會15日舉辦若竹兒二期永久家園落成典禮，因有各界善款挹注，耗資1億2000萬元的新家園終於落成，將服務75位智障及智障合併其他障礙者。若竹兒教育基金會董事長賴嬿伃表示，感謝每位捐款的善心人士，也盼大眾未來持續關懷若竹兒，為弱勢族群盡一份心力。

若竹兒教育基金會創辦人林朋輝為若竹兒不遺餘力，故事感動萬人，由於目前一期家園空間、設施不足，僅能服務30位若竹兒，於是基金會啟動「若竹兒永久建院計畫」，承蒙慶寶公益信託捐助2000萬元，及善心人士援助，歷經約10年的自籌，位在民雄鄉大崎村占地約900坪的二期家園終於完工。

今日嘉義縣長翁章梁、嘉義市副市長陳淑慧及台灣化學纖維公司副董事長洪福源等人蒞臨剪綵，代表慶寶公益信託台塑企業暨慶寶公益信託出席的洪福源致詞時說，當時收到一封來自若竹兒教育基金會的email，上頭寫到要蓋二期家園，但少了2000多萬，秉持台塑2位創辦人關懷弱勢的理念，因此他們決定伸出援手。

若竹兒教育基金會附設若竹兒智能發展中心主任陳美真表示，未來二期家園將服務日間型35人、住宿型40人，內部有信仰室，提供尋求精神寄託者，及保護室，讓情緒不佳者紓壓，包括護理人員將有45位人員進駐，預計明年3月開始服務。

陳美真也提到，二期家園落成不是結束，仍欠缺許多資源，感官室及復健室的設備尚不足，分別有100萬元的資金缺口，此外，未來全日托經營，更需要大家傾囊相助。

(中時 )