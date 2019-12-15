綠委管碧玲日前指「高雄人對不起台灣，是普遍的心情」，蔡英文總統緩頰說「高雄人沒對不起誰，只有放棄承諾的人才對不起高雄人」，令國民黨總統候選人韓國瑜痛批，是民進黨對不起高雄。民進黨副總統候選人賴清德15日受訪表示，明年1月11日，高雄市民會用選票告訴全台灣，哪個市長對不起高雄人。

賴清德下午陪同民進黨立委參選人謝佩芬參加座談及掃街，賴表示，哪個政黨對高雄好、哪個政黨對不起高雄，明年1月11日，高雄市民會用神聖選票決定這一切，會告訴全台灣，哪個市長對不起高雄人，現在持續交戰纏鬥，到最後也只是吵架，決定權是在高雄市民。

媒體詢問，台北市長柯文哲屢次炮轟總統府祕書長陳菊在高雄負債3000億元，被認為是民眾黨蹭民進黨，賴清德回應，他也很意外，這議題已出現很多次，陳菊團隊也多次說明，應該有助於高雄市民的了解，了解後自然對菊市府的攻擊，不會有效果，高雄市民很聰明的，不會受到影響。

此外，賴清德9日晚間在台南下營上帝廟助選時，指出這次有小黨瓜分掉民進黨票源，呼籲鄉親要「大義滅親」，引發批評。賴重申，他沒有講「不要投小黨」，若了解台南市行政區的屬性，就知道為什麼他在那個場合，要講那句話，他沒有指明小黨或哪個政黨。賴也補充，台南雖是民進黨大本營，但有很多宗教廟宇的政治立場傾向，是比較藍的地方，一句話傳來傳去才變這樣。

對於內政部次長陳宗彥也說「投小黨是浪費選票」，賴僅說，陳宗彥已經公開說明並公開道歉了。

蔡總統稱，年底前會完成反滲透法，但卻被柯文哲批評民進黨若強行過關，會重演2014年的反服貿，賴認為，他相信社會上絕大多數人，擔心台灣被大陸滲透、統戰、併吞，總統這時做這樣的說明，立院會好好思考，做出最好決定。

(中時 )