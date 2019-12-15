紐西蘭搜尋人員今天返回上週突然爆發的白島（White Island），但依然無法尋獲最後兩名失蹤人士的遺體。警方同時公布4名遇害人士的姓名。

白島是深受觀光客喜愛的旅遊地點，9日火山爆發時島上有47人，包含至今下落不明的2人在內共18人喪生。

失蹤的2人如今據信已經落海。潛水人員昨天搜索白島周遭汙染水域時，未能找到前幾天在該區看到的浮屍。

由8名警察組成的搜索隊返回本島後，警察局副局長克里門（Mike Clement）說：「救難隊很沮喪。我們完全了解家屬希望盡快取回家人遺體的心情。」

他表示，兩具遺體都「極有可能」在水中，但潛水人員「確信我們所搜尋，靠近碼頭的區域，沒有任何遺體。」

白島是紐西蘭最活躍的火山，島上沒有居民，9日突然噴發後，目前有26人分別在紐西蘭和澳洲的醫院救治，其中20人傷勢危急。

紐西蘭警方今天正式公布其中4名死者身分，其中包括24歲的紐國導遊曼奇（Tipene James Te Rangi Ataahua Maangi）。

另外3名罹難者都是澳洲公民，包括15歲的霍斯欽（Zoe Ella Hosking）和她53歲繼父達洛（Gavin Brian Dallow），以及51歲的藍福特（Anthony James Langford）

克里門表示，儘管目前為止海陸搜尋都未能找回最後2人的遺體，但警方仍未放棄希望。

他說：「總會有那一刻，我們會用盡一切可能，用盡所有合情合理的方法，但我們還沒到那一步…我們是不會輕易放棄的。」

(中央社)