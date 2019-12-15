國民黨不分區立委候選人耿繼文（中）出身苗栗，15日挺身支持徐志榮連任，搶攻政黨票。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌致贈吉祥物，象徵好事發生、包中、凍蒜等，祝福連任順利。（何冠嫻攝）

苗栗縣退休軍公教警消協會、退伍軍人協會、體育界，15日力挺立委徐志榮連任成立後援大會，參加兩屆亞運400公尺跨欄好手余嘉軒也祝高票連任。國民黨不分區立委候選人耿繼文更到場開講，鼓勵民眾走出同溫層，加強拉票，用選票回應無理鴨霸的民進黨。

15日耿繼文、苗栗縣長徐耀昌、苗栗市邱鎮軍市長及退休軍公教協會理事長黃新發、退伍軍人協會理事長陳龍帶領上千名退休人員及體育選手到場支持，場面浩大，「當選」聲不斷。

耿繼文指出，軍公教警消年金被砍，波及各行各業，造成經濟萎縮，他呼籲，鄉親走出同溫層，向還再猶豫不決的民眾，以及遭民進黨洗腦的年輕人，拉票、尋求支持與認同，讓韓國瑜、國民黨及徐志榮壯大力量。他強調，鄉親手中的選票就是回應無理鴨霸民進黨的武器，呼籲選民集中選票。

徐志榮也表示，民進黨一意孤行，強行通過惡法，呼籲選民下架民進黨。他抨擊對手徐定禎4大政見中的醫療議題。徐志榮表示，那是自己與縣長正在進行中的事，攜手推動醫療政策。

他強調，大型醫院進駐之前，爭取加強縣內大千綜合醫院、衛生福利部苗栗醫院、為恭醫院醫師水準，並提升機器設備，為鄉親的健康、醫療問題盡心盡力，承諾會與團隊努力，讓苗栗進步繁榮。

徐耀昌也表示，對手提出全國國中小免費營養午餐政策不務實，應選擇如同徐志榮腳踏實地、專業問政的立委人選，並向與會民眾宣布，韓國瑜已經承諾他，當選後要檢討財政收支劃分法，讓苗栗財政好轉。

(中時 )