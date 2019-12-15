公督盟與民視於今日下午共同舉辦2020國會政黨辯論會，並邀請國內主要政黨出席。民進黨代表李晏榕表示，中國利用假消息在傷害台灣民主，希望民眾可以意會到這件事情。

對面兩岸問題，新黨代表王炳忠表示，民進黨所稱是為了捍衛主權、消除亡國感恐懼，但我們卻發現，國民黨8年執政，人民反而安居樂業，而民進黨執政後，兩岸的現況才改變，人民的恐懼才急速上升。

王炳忠表達新黨主張：1.論述要基於憲法法理，現狀就是一個中國底下的中國地區和台灣地區，如果要改，請兩大黨一起修憲來改；2.要面對現實，也請反中政黨說明如何抗中，要付出多少代價？；3.要保障台灣，王炳忠強調，新黨追求的是和平談判，而不是急獨或急統。

台灣民眾黨代表張其祿說，民進黨執政後，仰賴中國貿易依存度從40％升到41.2％。而抗中保台的作法到底是什麼，應該要有務實的做法。目前中、台有23項協議，民眾黨主張應該要在美中之間尋找生存之道。

國民黨代表張顯耀表示，兩岸最大的問題在政治定位，而國民黨主張一中各表，堅決反對一國兩制，現在65％民調顯示，台灣民眾支持依中華民國憲法維持現狀。張顯耀提問，民進黨提名副總統候選人賴清德自稱務實台獨工作者，那請具體說明哪一年宣布台獨。

民進黨代表李晏榕說，台灣面臨中國打壓，因此民進黨的兩岸政策重點包括：修國安五法、反滲透法、國防自主，推動國機國造。李晏榕批評，中國利用許多假消息在傷害台灣民主，國民黨才是一國兩制的幫兇。

(中時 )