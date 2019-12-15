冬盟最後一天賽程，中職聯隊與味全龍的「台灣內戰」要爭奪最後季軍寶座，龍隊派出徐若熙、林子昱、廖任磊三名投手合力封鎖中職聯隊打線，再加上打線火力旺，李凱威與黃柏豪都敲3安猛打賞，李凱威更敲出首轟，最終味全龍以7比0完封中職聯隊，首次參與正式聯賽就帶走季軍。

味全龍派出選秀第二指名的潛力投手徐若熙先發，主投5局僅被中職聯隊敲零星2支安打，成功壓制，打線也適時提供援助。

3局下半中職先發投手吳承諭連丟2人次保送，冬盟此屆打擊率最火燙的黃柏豪敲出二壘打，龍隊先馳得點後，選秀狀元劉基鴻補上安打，龍隊此局先攻下3分領先。

味全龍選秀狀元劉基鴻，在冬盟季軍戰有2分打點表現。（中職提供／鄧心瑜傳真）

5局下半龍隊滿壘，投手陳明軒送出暴投，龍隊輕鬆添得第4分；6局下半打擊火燙的黃柏豪敲安帶有1分打點，同時中職聯隊發生一壘手傳球失誤，龍隊取得6比0領先。

7局下半李凱威敲出右外野陽春砲，他今年冬盟打出不少深遠飛球，首轟終於出現。

龍隊先發投手徐若熙主投5局僅被敲2安、林子昱中繼2.1局被敲3支安打、無失分，接手的廖任磊也鎖住戰局，三人合計僅被中職聯隊敲出6支安打，在季軍戰以7比0完封奪勝。

味全龍李凱威敲出冬盟首轟。（中職提供／鄧心瑜傳真）

(中時 )